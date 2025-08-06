AGATA Hakkında Daha Fazla Bilgi

AGATA Fiyat Bilgileri

AGATA Whitepaper

AGATA Resmi Websitesi

AGATA Token Ekonomisi

AGATA Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Agatech Logosu

Agatech Fiyatı (AGATA)

Listelenmedi

Agatech (AGATA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00322091
$0,00322091$0,00322091
-%1,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Agatech (AGATA) Fiyatı

Agatech (AGATA), şu anda 0,00322091 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AGATA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Agatech Ana Piyasa Performansı:

$ 4,62 USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,40
Agatech 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki AGATA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AGATA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Agatech (AGATA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Agatech / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Agatech / USD fiyat değişimi, $ -0,0020796356.
Son 60 gün içerisinde, Agatech / USD fiyat değişimi, $ -0,0021353425.
Son 90 gün içerisinde, Agatech / USD fiyat değişimi, $ -0,004880059395364735.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%1,40
30 Gün$ -0,0020796356-%64,56
60 Gün$ -0,0021353425-%66,29
90 Gün$ -0,004880059395364735-%60,24

Agatech (AGATA) Fiyat Analizi

En güncel Agatech fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00321852
$ 0,00321852$ 0,00321852

$ 0,00329479
$ 0,00329479$ 0,00329479

$ 0,112002
$ 0,112002$ 0,112002

--

-%1,40

-%59,45

Agatech (AGATA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 4,62
$ 4,62$ 4,62

0,00
0,00 0,00

Agatech (AGATA) Nedir?

Agata Token transcends the typical role of a cryptocurrency, embodying the foundation of the Agatech ecosystem. Ingeniously designed for diverse utility, it stands as the key currency for governance, staking, and accessing a variety of services within the Agatech network. Holding Agata Tokens empowers users to shape the ecosystem's evolution and strategic direction via a democratic voting process. Staking these tokens opens doors to numerous advantages, including reward accrual, transaction fee reductions, and privileged access to elite features. Agata Token is, in essence, the vital energy source for Agatech, integral to the seamless operation and comprehensive functionality of the entire ecosystem.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Agatech (AGATA) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Agatech (AGATA) Token Ekonomisi

Agatech (AGATA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AGATA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Agatech (AGATA) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

AGATA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AGATA / VND
84,75824665
1 AGATA / AUD
A$0,0049602014
1 AGATA / GBP
0,0024156825
1 AGATA / EUR
0,0027699826
1 AGATA / USD
$0,00322091
1 AGATA / MYR
RM0,0136244493
1 AGATA / TRY
0,1309944097
1 AGATA / JPY
¥0,47347377
1 AGATA / ARS
ARS$4,3117677988
1 AGATA / RUB
0,2584780275
1 AGATA / INR
0,2823127615
1 AGATA / IDR
Rp52,8017948304
1 AGATA / KRW
4,4797060462
1 AGATA / PHP
0,1851379068
1 AGATA / EGP
￡E.0,1560208804
1 AGATA / BRL
R$0,017715005
1 AGATA / CAD
C$0,0044126467
1 AGATA / BDT
0,3927899745
1 AGATA / NGN
4,9249324355
1 AGATA / UAH
0,134311947
1 AGATA / VES
Bs0,40583466
1 AGATA / CLP
$3,11139906
1 AGATA / PKR
Rs0,9124193848
1 AGATA / KZT
1,7325919072
1 AGATA / THB
฿0,1042608567
1 AGATA / TWD
NT$0,0964984636
1 AGATA / AED
د.إ0,0118207397
1 AGATA / CHF
Fr0,002576728
1 AGATA / HKD
HK$0,0252519344
1 AGATA / MAD
.د.م0,029310281
1 AGATA / MXN
$0,0602632261
1 AGATA / PLN
0,0118851579
1 AGATA / RON
лв0,0141075858
1 AGATA / SEK
kr0,0311461997
1 AGATA / BGN
лв0,0054111288
1 AGATA / HUF
Ft1,1083473401
1 AGATA / CZK
0,0683799193
1 AGATA / KWD
د.ك0,00098237755
1 AGATA / ILS
0,0111121395