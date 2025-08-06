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Agnus AI Fiyatı (AGN)

Listelenmedi

Agnus AI (AGN) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00000432
$0,00000432$0,00000432
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Agnus AI (AGN) Fiyatı

Agnus AI (AGN), şu anda 0,00000432 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AGN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Agnus AI Ana Piyasa Performansı:

$ 591,02 USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Agnus AI 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Agnus AI (AGN) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Agnus AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Agnus AI / USD fiyat değişimi, $ +0,0000003900.
Son 60 gün içerisinde, Agnus AI / USD fiyat değişimi, $ +0,0000003861.
Son 90 gün içerisinde, Agnus AI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0000003900+%9,03
60 Gün$ +0,0000003861+%8,94
90 Gün$ 0--

Agnus AI (AGN) Fiyat Analizi

En güncel Agnus AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00039693
$ 0,00039693$ 0,00039693

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--

-%5,69

Agnus AI (AGN) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 591,02
$ 591,02$ 591,02

0,00
0,00 0,00

Agnus AI (AGN) Nedir?

AI DRIVEN DECENTRALISATION Technology trust, transparency, and limitless possibilities Ethereum Flat Vector Icon EVM COMPATIBLE Effortlessly elevate projects with EVM Compatibility, seamlessly blending visionary aspirations and compatibility. Experience empowered, decentralized realms that propel your initiatives to new heights of success. Change Icon Settings Icon HYBRID CONSENSUS Harmonizing POA and PBFT, the hybrid Consensus forges trust and efficiency. A robust foundation ensures excellence in decentralized cryptographic landscapes, providing unparalleled security and seamless consensus mechanisms Super Ai AI AI EMPOWERED Confidently navigate the future with AI Empowerment. Intelligent safeguards in every transaction seamlessly intertwine security and innovation, defining decentralized realms. Experience a new era of empowered, intelligent blockchain solutions.

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Agnus AI (AGN) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Agnus AI (AGN) Token Ekonomisi

Agnus AI (AGN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AGN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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AGN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AGN / VND
0,1136808
1 AGN / AUD
A$0,0000066528
1 AGN / GBP
0,00000324
1 AGN / EUR
0,0000037152
1 AGN / USD
$0,00000432
1 AGN / MYR
RM0,0000182736
1 AGN / TRY
0,0001756944
1 AGN / JPY
¥0,00063504
1 AGN / ARS
ARS$0,0057830976
1 AGN / RUB
0,00034668
1 AGN / INR
0,000378648
1 AGN / IDR
Rp0,0708196608
1 AGN / KRW
0,0060083424
1 AGN / PHP
0,0002483136
1 AGN / EGP
￡E.0,0002092608
1 AGN / BRL
R$0,00002376
1 AGN / CAD
C$0,0000059184
1 AGN / BDT
0,000526824
1 AGN / NGN
0,006605496
1 AGN / UAH
0,000180144
1 AGN / VES
Bs0,00054432
1 AGN / CLP
$0,00417312
1 AGN / PKR
Rs0,0012237696
1 AGN / KZT
0,0023238144
1 AGN / THB
฿0,0001398384
1 AGN / TWD
NT$0,0001294272
1 AGN / AED
د.إ0,0000158544
1 AGN / CHF
Fr0,000003456
1 AGN / HKD
HK$0,0000338688
1 AGN / MAD
.د.م0,000039312
1 AGN / MXN
$0,0000808272
1 AGN / PLN
0,0000159408
1 AGN / RON
лв0,0000189216
1 AGN / SEK
kr0,0000417744
1 AGN / BGN
лв0,0000072576
1 AGN / HUF
Ft0,0014865552
1 AGN / CZK
0,0000917136
1 AGN / KWD
د.ك0,0000013176
1 AGN / ILS
0,000014904