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AGRI FUTURE TOKEN Fiyatı (AGRF)

Listelenmedi

AGRI FUTURE TOKEN (AGRF) Canlı Fiyat Grafiği

$1,62
$1,62$1,62
-%0,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü AGRI FUTURE TOKEN (AGRF) Fiyatı

AGRI FUTURE TOKEN (AGRF), şu anda 1,62 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AGRF / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

AGRI FUTURE TOKEN Ana Piyasa Performansı:

$ 180,67K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,22
AGRI FUTURE TOKEN 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında AGRI FUTURE TOKEN (AGRF) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, AGRI FUTURE TOKEN / USD fiyat değişimi, $ -0,003701933766634.
Son 30 gün içerisinde, AGRI FUTURE TOKEN / USD fiyat değişimi, $ +0,0189110700.
Son 60 gün içerisinde, AGRI FUTURE TOKEN / USD fiyat değişimi, $ +0,0608305140.
Son 90 gün içerisinde, AGRI FUTURE TOKEN / USD fiyat değişimi, $ +0,101117236386725.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,003701933766634-%0,22
30 Gün$ +0,0189110700+%1,17
60 Gün$ +0,0608305140+%3,75
90 Gün$ +0,101117236386725+%6,66

AGRI FUTURE TOKEN (AGRF) Fiyat Analizi

En güncel AGRI FUTURE TOKEN fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,62
$ 1,62$ 1,62

$ 1,63
$ 1,63$ 1,63

$ 1,91
$ 1,91$ 1,91

+%0,11

-%0,22

-%1,24

AGRI FUTURE TOKEN (AGRF) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 180,67K
$ 180,67K$ 180,67K

0,00
0,00 0,00

AGRI FUTURE TOKEN (AGRF) Nedir?

"Agrifuture crypto: Revolutionizing agriculture through blockchain transparency and tokenized farming.

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AGRI FUTURE TOKEN (AGRF) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

AGRI FUTURE TOKEN (AGRF) Token Ekonomisi

AGRI FUTURE TOKEN (AGRF) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AGRF tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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AGRF Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AGRF / VND
42.630,3
1 AGRF / AUD
A$2,4948
1 AGRF / GBP
1,215
1 AGRF / EUR
1,3932
1 AGRF / USD
$1,62
1 AGRF / MYR
RM6,8526
1 AGRF / TRY
65,8854
1 AGRF / JPY
¥238,14
1 AGRF / ARS
ARS$2.168,6616
1 AGRF / RUB
130,005
1 AGRF / INR
141,993
1 AGRF / IDR
Rp26.557,3728
1 AGRF / KRW
2.253,1284
1 AGRF / PHP
93,1176
1 AGRF / EGP
￡E.78,4728
1 AGRF / BRL
R$8,91
1 AGRF / CAD
C$2,2194
1 AGRF / BDT
197,559
1 AGRF / NGN
2.477,061
1 AGRF / UAH
67,554
1 AGRF / VES
Bs204,12
1 AGRF / CLP
$1.564,92
1 AGRF / PKR
Rs458,9136
1 AGRF / KZT
871,4304
1 AGRF / THB
฿52,4394
1 AGRF / TWD
NT$48,5352
1 AGRF / AED
د.إ5,9454
1 AGRF / CHF
Fr1,296
1 AGRF / HKD
HK$12,7008
1 AGRF / MAD
.د.م14,742
1 AGRF / MXN
$30,3102
1 AGRF / PLN
5,9778
1 AGRF / RON
лв7,0956
1 AGRF / SEK
kr15,6654
1 AGRF / BGN
лв2,7216
1 AGRF / HUF
Ft557,4582
1 AGRF / CZK
34,3926
1 AGRF / KWD
د.ك0,4941
1 AGRF / ILS
5,589