Gün içerisinde, AI Meta Club / USD fiyat değişimi, $ -0,0012356272825346.
Son 30 gün içerisinde, AI Meta Club / USD fiyat değişimi, $ -0,0531651209.
Son 60 gün içerisinde, AI Meta Club / USD fiyat değişimi, $ -0,0592367989.
Son 90 gün içerisinde, AI Meta Club / USD fiyat değişimi, $ -1,4012566858239045.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0012356272825346
|-%1,92
|30 Gün
|$ -0,0531651209
|-%84,39
|60 Gün
|$ -0,0592367989
|-%94,02
|90 Gün
|$ -1,4012566858239045
|-%95,69
En güncel AI Meta Club fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%1,38
-%1,92
-%15,98
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
AI Meta Club is a platform that brings together like-minded individuals passionate about exploring the potential of AI and metaverse technologies. It provides a hub for community members to come together, connect, interact, learn and earn rewards for sharing their knowledge on AI technology, trends, and opportunities. As a decentralized autonomous organization (DAO), on the Ethereum Layer 2 Arbitrum, AI Meta Club uses artificial intelligence to guide and power governance. With artificial intelligence helping to keep human emotions and groupthink in check, it is hoped that better governance decisions be made for the greater good of the DAO, the blockchain community and mankind as a whole. A proprietary AI model will be used for the governance of the DAO. While the initial governance process is likely to be messy, the level of governance is likely to improve over time, and eventually exceed governance purely by humans, as the AI learns and improves over time.
AI Meta Club (AMC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AMC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
