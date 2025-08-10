AI Waifu (WAI) Nedir?

AI Waifu is a Fantasy AI Character Web-based Chat app that allows users to roleplay with >300 characters and fantasies made by the community. Our application is akin to a visual novel game with the added ability to generate your own manga, ask for selfies, custom voices, and more. The fun is in users consuming silly, wild, funny characters that are community made, and if it gets boring after awhile - they can create private fantasies on top which is also consumable by other users. It's as if people are continuing in the comment section of a story that never ends where it's entirely public.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

AI Waifu (WAI) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

AI Waifu (WAI) Token Ekonomisi

AI Waifu (WAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!