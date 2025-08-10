AICrew Fiyatı (AICR)
AICrew (AICR), şu anda 0,02203742 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AICR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki AICR / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AICR fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, AICrew / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, AICrew / USD fiyat değişimi, $ -0,0004852617.
Son 60 gün içerisinde, AICrew / USD fiyat değişimi, $ -0,0003963099.
Son 90 gün içerisinde, AICrew / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,36
|30 Gün
|$ -0,0004852617
|-%2,20
|60 Gün
|$ -0,0003963099
|-%1,79
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel AICrew fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,00
-%0,36
-%0,98
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? AICrew is an innovative platform that aims to empower content creators and artists by providing a comprehensive suite of tools and a vibrant social ecosystem. With a focus on fostering creativity and enabling artistic expression, AICrew offers a collection of essential tools for various media formats, including images, videos, audio, and text. Moreover, AICrew has taken a unique step by introducing the Cyber Valkyries NFT Collection, which offers exclusive benefits to its owners and showcases the exceptional artistic potential of AI What makes your project unique? 1. With the help of the smartest AI technology, AICrew has all the essential tools for media of image or video format - from generating and editing to upscaling 2. Ecosystem for creators Limitless features, extensions, and integrations for media creators to craft, visualize, refine, and publish their creations - Mockup and template library - Social channels for creators - NFTs generators - Image to printings - Auto publishing History of your project. AICrew published the whitepaper in 2022. The social media of AICrew was created on March, 2023 and started Marketing campaign then announced partnerships. The token was listed on August 18, 2023 What’s next for your project? - Product & Platform Enhancement: We'll release new features and continue to optimize our platform based on user feedback and technological advancements. - Community Expansion: We'll host a series of webinars, AMAs, and community events to educate potential users What can your token be used for? - Gain access to exclusive community events - Gain access to AI ecosystem - Staking for passive income - Revenue sharing
AICrew (AICR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AICR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
