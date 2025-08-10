AID Fiyatı (AID)
AID (AID), şu anda 0,446533 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AID / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
Gün içerisinde, AID / USD fiyat değişimi, $ +0,00332468.
Son 30 gün içerisinde, AID / USD fiyat değişimi, $ +0,1145616580.
Son 60 gün içerisinde, AID / USD fiyat değişimi, $ +0,0286696512.
Son 90 gün içerisinde, AID / USD fiyat değişimi, $ +0,22317179341178216.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00332468
|+%0,75
|30 Gün
|$ +0,1145616580
|+%25,66
|60 Gün
|$ +0,0286696512
|+%6,42
|90 Gün
|$ +0,22317179341178216
|+%99,92
En güncel AID fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,23
+%0,75
+%11,21
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
AID is an AI-driven infrastructure that integrates artificial intelligence at every level. Focused on advancing AI and applying it within blockchain ecosystems, AID enhances automation, improves decision-making, and transforms data analytics to enable smarter and more efficient financial interactions. Its ecosystem is powered by four intelligent models: AID.Data for advanced analytics, AIDefi (AIDav2) for intelligent decentralized finance solutions, AIDSocialFi for AI-powered social finance, and AID.Ex for AI-enhanced trading. AID is driving the future of decentralized AI finance, making Web3 more accessible, efficient, and intelligent. The platform includes several interoperable modules. AID.Data aggregates on-chain information including DEX trading volume, yield rankings, protocol-specific metrics, total value locked (TVL), and liquidity movements (swap in/out). This data is analyzed and used to support yield optimization strategies, risk assessment, and market predictions.
AID (AID) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AID tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
