Aidi Finance (AIDI) Nedir?

Aidi Finance is a complete ecosystem of cryptoassets and utilities. We are bringing together complete Decentralised Finance solutions and integrating them with Blockchain gaming and NFTs. Aidi Finance ecosystem will have AIDI SWAP - A swap exchange , AIDI PlayFi - Gaming integrations with NFT, AIDI Craft - An NFT platform and AIDI Connect - An app in which the holders can track the growth of the $AIDI Tokens.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Aidi Finance (AIDI) Kaynağı Resmi Websitesi

Aidi Finance (AIDI) Token Ekonomisi

Aidi Finance (AIDI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AIDI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!