AIGG ($AIGG) Nedir?

Aigg is a specialized gaming AI agent that aggregates live news in the web3 gaming space. It scrapes real-time Twitter data to track trends, community discussions, and game updates, providing accurate, context-specific responses when tagged. In addition to news aggregation, aigg can play games and generate images with a consistent theme featuring a blonde knight—a symbol of strength and strategy.

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AIGG ($AIGG) Token Ekonomisi

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