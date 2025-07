AILayer Token (AIL) Nedir?

AILayer is a Bitcoin Layer 2 infrastructure chain designed to support the mass adoption of AI applications. Built to address the scalability and decentralization limitations of traditional AI and blockchain platforms, AILayer provides a secure, modular, and developer-friendly environment for deploying scalable AI dApps. With over 1 million active addresses and $700 million in TVL, AILayer supports 100+ ecosystem projects and ranks among the top Bitcoin sidechains. By leveraging Bitcoin's security and combining it with a high-performance infrastructure optimized for AI, AILayer enables advanced analytics tools, AI model deployment, and deep industry integration. The platform also features on-chain governance, staking incentives, and validator rewards to support decentralization and ecosystem growth. AILayer is powered by its native token $AIL, which is used for gas, governance, staking, and AI service utility within the network.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

AILayer Token (AIL) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

AILayer Token (AIL) Token Ekonomisi

AILayer Token (AIL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AIL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!