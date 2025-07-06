AILayer Token Fiyatı (AIL)
AILayer Token (AIL), şu anda 0,00107987 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AIL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, AILayer Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, AILayer Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0001736101.
Son 60 gün içerisinde, AILayer Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0005542915.
Son 90 gün içerisinde, AILayer Token / USD fiyat değişimi, $ -0,005382013754861328.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,34
|30 Gün
|$ -0,0001736101
|-%16,07
|60 Gün
|$ -0,0005542915
|-%51,32
|90 Gün
|$ -0,005382013754861328
|-%83,28
En güncel AILayer Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,08
-%0,34
-%6,17
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
AILayer is a Bitcoin Layer 2 infrastructure chain designed to support the mass adoption of AI applications. Built to address the scalability and decentralization limitations of traditional AI and blockchain platforms, AILayer provides a secure, modular, and developer-friendly environment for deploying scalable AI dApps. With over 1 million active addresses and $700 million in TVL, AILayer supports 100+ ecosystem projects and ranks among the top Bitcoin sidechains. By leveraging Bitcoin's security and combining it with a high-performance infrastructure optimized for AI, AILayer enables advanced analytics tools, AI model deployment, and deep industry integration. The platform also features on-chain governance, staking incentives, and validator rewards to support decentralization and ecosystem growth. AILayer is powered by its native token $AIL, which is used for gas, governance, staking, and AI service utility within the network.
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