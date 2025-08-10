AiPTP (ATMT) Nedir?

What is the project about? A UBI system and a BitcoinL2 Based on AI technology. What makes your project unique? it's an AI related project which combines mining and AI. after the bitcoin L2 launched,the miners can use graphic cards to compute with the AiPTP AI model. As the bitcoin gas fee is high,the L2 may will be useful to expand Bitcoin ecosystem. History of your project. 2022, Project team formation completed Q1,2023, Complete the beta version of the project and open UBI What’s next for your project? more AI tools Bitcoin L2 What can your token be used for? 1) Gas fee 2) Staking of AIS Chain network 3) Be bought back by the profit of AiPTP 4) Voting(DAO) 5) Others like exchanging, paying, investing, etc.

AiPTP (ATMT) Kaynağı

AiPTP (ATMT) Token Ekonomisi

AiPTP (ATMT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ATMT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!