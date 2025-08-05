BOLGUR Hakkında Daha Fazla Bilgi

BOLGUR Fiyat Bilgileri

BOLGUR Resmi Websitesi

BOLGUR Token Ekonomisi

BOLGUR Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Airina Bolgur Logosu

Airina Bolgur Fiyatı (BOLGUR)

Listelenmedi

Airina Bolgur (BOLGUR) Canlı Fiyat Grafiği

--
----
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Airina Bolgur (BOLGUR) Fiyatı

Airina Bolgur (BOLGUR), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,22K USD piyasa değerine sahiptir. BOLGUR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Airina Bolgur Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Airina Bolgur 24 saatlik fiyat değişimi
586,72M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki BOLGUR / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BOLGUR fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Airina Bolgur (BOLGUR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Airina Bolgur / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Airina Bolgur / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Airina Bolgur / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Airina Bolgur / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0+%27,53
60 Gün$ 0+%1,85
90 Gün$ 0--

Airina Bolgur (BOLGUR) Fiyat Analizi

En güncel Airina Bolgur fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+%7,99

Airina Bolgur (BOLGUR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 4,22K
$ 4,22K$ 4,22K

--
----

586,72M
586,72M 586,72M

Airina Bolgur (BOLGUR) Nedir?

It's all for kids! I am the real wife of Pavel Durov and 50% of telegram shares belong to me and my children (a meme token created about Irina Bolgur about the former wife of Pavel Durov, the founder of telegrams and The Open Network blockchain). 18 funders on The Open Network blockchain got impoverished and created a token through the GasPump platform We have gathered a community and will break into the TON Memelandia course

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Airina Bolgur (BOLGUR) Kaynağı

Resmi Websitesi

Airina Bolgur (BOLGUR) Token Ekonomisi

Airina Bolgur (BOLGUR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BOLGUR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Airina Bolgur (BOLGUR) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BOLGUR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BOLGUR / VND
--
1 BOLGUR / AUD
A$--
1 BOLGUR / GBP
--
1 BOLGUR / EUR
--
1 BOLGUR / USD
$--
1 BOLGUR / MYR
RM--
1 BOLGUR / TRY
--
1 BOLGUR / JPY
¥--
1 BOLGUR / ARS
ARS$--
1 BOLGUR / RUB
--
1 BOLGUR / INR
--
1 BOLGUR / IDR
Rp--
1 BOLGUR / KRW
--
1 BOLGUR / PHP
--
1 BOLGUR / EGP
￡E.--
1 BOLGUR / BRL
R$--
1 BOLGUR / CAD
C$--
1 BOLGUR / BDT
--
1 BOLGUR / NGN
--
1 BOLGUR / UAH
--
1 BOLGUR / VES
Bs--
1 BOLGUR / CLP
$--
1 BOLGUR / PKR
Rs--
1 BOLGUR / KZT
--
1 BOLGUR / THB
฿--
1 BOLGUR / TWD
NT$--
1 BOLGUR / AED
د.إ--
1 BOLGUR / CHF
Fr--
1 BOLGUR / HKD
HK$--
1 BOLGUR / MAD
.د.م--
1 BOLGUR / MXN
$--
1 BOLGUR / PLN
--
1 BOLGUR / RON
лв--
1 BOLGUR / SEK
kr--
1 BOLGUR / BGN
лв--
1 BOLGUR / HUF
Ft--
1 BOLGUR / CZK
--
1 BOLGUR / KWD
د.ك--
1 BOLGUR / ILS
--