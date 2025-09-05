aiSUI (SUIAGENT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00000832 $ 0,00000832 $ 0,00000832 24 sa Düşük $ 0,00001239 $ 0,00001239 $ 0,00001239 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00000832$ 0,00000832 $ 0,00000832 24 sa Yüksek $ 0,00001239$ 0,00001239 $ 0,00001239 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0025019$ 0,0025019 $ 0,0025019 En Düşük Fiyat $ 0,00000832$ 0,00000832 $ 0,00000832 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%29,97 Fiyat Değişimi (7 G) -%58,60 Fiyat Değişimi (7 G) -%58,60

aiSUI (SUIAGENT) canlı fiyatı $0,00000865. SUIAGENT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000832 ve en yüksek $ 0,00001239 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SUIAGENT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0025019, en düşük fiyatı ise $ 0,00000832 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SUIAGENT son bir saatte +%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%29,97 ve son 7 günde -%58,60 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

aiSUI (SUIAGENT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,25K$ 11,25K $ 11,25K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.300.000.000,0 1.300.000.000,0 1.300.000.000,0

Şu anki aiSUI piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SUIAGENT arzı 0,00 olup, toplam arzı 1300000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,25K.