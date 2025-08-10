Akashalife Fiyatı (AK1111)
Akashalife (AK1111), şu anda 0.196029 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0.00 USD piyasa değerine sahiptir. AK1111 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki AK1111 / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AK1111 fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Akashalife / USD fiyat değişimi, $ +0.00731554.
Son 30 gün içerisinde, Akashalife / USD fiyat değişimi, $ -0.0988647169.
Son 60 gün içerisinde, Akashalife / USD fiyat değişimi, $ -0.1583555978.
Son 90 gün içerisinde, Akashalife / USD fiyat değişimi, $ -0.966116569300376.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00731554
|+3.88%
|30 Gün
|$ -0.0988647169
|-50.43%
|60 Gün
|$ -0.1583555978
|-80.78%
|90 Gün
|$ -0.966116569300376
|-83.13%
En güncel Akashalife fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.07%
+3.88%
-6.92%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Akasha Project draws a parallel between the creation of the universe, as depicted in Genesis, and the development of technology, emphasizing interconnectedness and purpose. Just as God created the cosmos, Akasha aims to create a unified digital ecosystem. The project is built on the concept of a universal life force, known as Akasha, which is akin to the Holy Spirit and other spiritual energies. Akasha technology functions as an invisible, seamless layer connecting Web1, Web2, Web3, and traditional systems, making digital interactions feel as natural as breathing. The project’s vision extends beyond blockchain, aiming to unify all aspects of life and commerce, eliminating barriers between traditional finance and decentralized systems. Over six years, with 60 senior developers, the technology has evolved to offer effortless interoperability and accessibility for all users. The roadmap focuses on global adoption, aiming to generate $300 million in liquidity and bring thousands of new wallets into the ecosystem, creating a truly interconnected world where finance and technology merge seamlessly.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Akashalife (AK1111) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AK1111 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 AK1111 / VND
₫5,158.503135
|1 AK1111 / AUD
A$0.29992437
|1 AK1111 / GBP
￡0.14506146
|1 AK1111 / EUR
€0.16662465
|1 AK1111 / USD
$0.196029
|1 AK1111 / MYR
RM0.83116296
|1 AK1111 / TRY
₺7.99602291
|1 AK1111 / JPY
¥28.816263
|1 AK1111 / ARS
ARS$259.6404105
|1 AK1111 / RUB
₽15.62939217
|1 AK1111 / INR
₹17.19566388
|1 AK1111 / IDR
Rp3,161.75762187
|1 AK1111 / KRW
₩272.26075752
|1 AK1111 / PHP
₱11.12464575
|1 AK1111 / EGP
￡E.9.44271693
|1 AK1111 / BRL
R$1.06443747
|1 AK1111 / CAD
C$0.26855973
|1 AK1111 / BDT
৳23.78615886
|1 AK1111 / NGN
₦300.19685031
|1 AK1111 / UAH
₴8.09795799
|1 AK1111 / VES
Bs25.091712
|1 AK1111 / CLP
$189.952101
|1 AK1111 / PKR
Rs55.54677744
|1 AK1111 / KZT
₸105.78901014
|1 AK1111 / THB
฿6.27684858
|1 AK1111 / TWD
NT$5.8612671
|1 AK1111 / AED
د.إ0.71942643
|1 AK1111 / CHF
Fr0.1568232
|1 AK1111 / HKD
HK$1.53686736
|1 AK1111 / MAD
.د.م1.77210216
|1 AK1111 / MXN
$3.64025853
|1 AK1111 / PLN
zł0.71354556
|1 AK1111 / RON
лв0.85272615
|1 AK1111 / SEK
kr1.87599753
|1 AK1111 / BGN
лв0.32736843
|1 AK1111 / HUF
Ft66.51656028
|1 AK1111 / CZK
Kč4.11268842
|1 AK1111 / KWD
د.ك0.059396787
|1 AK1111 / ILS
₪0.67237947