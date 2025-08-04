Aki Network (AKI) Nedir?

Aki is shaping Web3's most extensive data-driven influencer network -- pioneering the tracking of users' on-chain promotional contributions and mapping referral-based correlational graphs. We leverage influencers and data to support Web3 Scaling.

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Aki Network (AKI) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Aki Network (AKI) Token Ekonomisi

Aki Network (AKI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AKI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!