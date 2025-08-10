Aladdin rUSD (ARUSD) Nedir?

rUSD is a stablecoin built by f(x) Protocol and backed by EtherFI’s eETH and Renzo’s reETH. arUSD is the tokenized version of rUSD EtherFi Stability Pool vaults from Convex Finance.

Aladdin rUSD (ARUSD) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Aladdin rUSD (ARUSD) Token Ekonomisi

Aladdin rUSD (ARUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ARUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!