AlgonFX (ALG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00006303 24 sa Yüksek $ 0,00007649 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00007649 En Düşük Fiyat $ 0,00005374 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,03 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%6,12 Fiyat Değişimi (7 G) --

AlgonFX (ALG) canlı fiyatı $0,00007241. ALG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00006303 ve en yüksek $ 0,00007649 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ALG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00007649, en düşük fiyatı ise $ 0,00005374 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ALG son bir saatte -%0,03 değişim gösterdi, 24 saatte +%6,12 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

AlgonFX (ALG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 72,60K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 72,60K Dolaşım Arzı 999,94M Toplam Arz 999.944.755,0468581

Şu anki AlgonFX piyasa değeri $ 72,60K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ALG arzı 999,94M olup, toplam arzı 999944755.0468581. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 72,60K.