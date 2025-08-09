ALIF Hakkında Daha Fazla Bilgi

AliF Coin Logosu

AliF Coin Fiyatı (ALIF)

Listelenmedi

AliF Coin (ALIF) Canlı Fiyat Grafiği

$0,489585
$0,489585$0,489585
-%1,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD

Bugünkü AliF Coin (ALIF) Fiyatı

AliF Coin (ALIF), şu anda 0,489585 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. ALIF / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

AliF Coin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,55
AliF Coin 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki ALIF / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ALIF fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında AliF Coin (ALIF) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, AliF Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0077496662404162.
Son 30 gün içerisinde, AliF Coin / USD fiyat değişimi, $ +1,2133486399.
Son 60 gün içerisinde, AliF Coin / USD fiyat değişimi, $ +1,1097833467.
Son 90 gün içerisinde, AliF Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,31419606533118247.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0077496662404162-%1,55
30 Gün$ +1,2133486399+%247,83
60 Gün$ +1,1097833467+%226,68
90 Gün$ +0,31419606533118247+%179,14

AliF Coin (ALIF) Fiyat Analizi

En güncel AliF Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,485083
$ 0,485083$ 0,485083

$ 0,559788
$ 0,559788$ 0,559788

$ 179,04
$ 179,04$ 179,04

-%1,87

-%1,55

-%21,63

AliF Coin (ALIF) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

AliF Coin (ALIF) Nedir?

ALIF COIN is the first decentralized project in Indonesia that focuses on helping the first decentralized social services in Indonesia by utilizing blockchain technology in financial management. with guaranteed transparency through the use of blockchain technology ALIF COIN helps various social spaces in Indonesia with a sharing reward staking program which later some of the rewards that are managed on this staking platform are directly allocated to the wallet of social partners from the ALIF COIN community

AliF Coin (ALIF) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

AliF Coin (ALIF) Token Ekonomisi

AliF Coin (ALIF) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ALIF tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: AliF Coin (ALIF) Hakkında Diğer Sorular

ALIF Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ALIF / VND
12.883,429275
1 ALIF / AUD
A$0,74906505
1 ALIF / GBP
0,3622929
1 ALIF / EUR
0,41614725
1 ALIF / USD
$0,489585
1 ALIF / MYR
RM2,0758404
1 ALIF / TRY
19,91142195
1 ALIF / JPY
¥71,968995
1 ALIF / ARS
ARS$644,1861513
1 ALIF / RUB
39,16190415
1 ALIF / INR
42,9463962
1 ALIF / IDR
Rp7.896,53115255
1 ALIF / KRW
679,9748148
1 ALIF / PHP
27,78394875
1 ALIF / EGP
￡E.23,7644559
1 ALIF / BRL
R$2,65844655
1 ALIF / CAD
C$0,67073145
1 ALIF / BDT
59,435619
1 ALIF / NGN
749,74557315
1 ALIF / UAH
20,23454805
1 ALIF / VES
Bs62,66688
1 ALIF / CLP
$473,91828
1 ALIF / PKR
Rs138,8071392
1 ALIF / KZT
264,35142075
1 ALIF / THB
฿15,8233872
1 ALIF / TWD
NT$14,6385915
1 ALIF / AED
د.إ1,79677695
1 ALIF / CHF
Fr0,391668
1 ALIF / HKD
HK$3,8383464
1 ALIF / MAD
.د.م4,4258484
1 ALIF / MXN
$9,0964893
1 ALIF / PLN
1,7820894
1 ALIF / RON
лв2,12969475
1 ALIF / SEK
kr4,68532845
1 ALIF / BGN
лв0,81760695
1 ALIF / HUF
Ft166,23858675
1 ALIF / CZK
10,2714933
1 ALIF / KWD
د.ك0,149323425
1 ALIF / ILS
1,67927655