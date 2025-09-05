All InX SMART CHAIN (ASC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 1,16 $ 1,16 $ 1,16 24 sa Düşük $ 1,17 $ 1,17 $ 1,17 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 1,16$ 1,16 $ 1,16 24 sa Yüksek $ 1,17$ 1,17 $ 1,17 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,17$ 1,17 $ 1,17 En Düşük Fiyat $ 1,16$ 1,16 $ 1,16 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,42 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

All InX SMART CHAIN (ASC) canlı fiyatı $1,17. ASC, son 24 saat içinde en düşük $ 1,16 ve en yüksek $ 1,17 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ASC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,17, en düşük fiyatı ise $ 1,16 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ASC son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,42 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

All InX SMART CHAIN (ASC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,17B$ 1,17B $ 1,17B Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki All InX SMART CHAIN piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ASC arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,17B.