All InX SMART CHAIN Fiyatı (ASC)
-%0,00
+%0,42
--
--
All InX SMART CHAIN (ASC) canlı fiyatı $1,17. ASC, son 24 saat içinde en düşük $ 1,16 ve en yüksek $ 1,17 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ASC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,17, en düşük fiyatı ise $ 1,16 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, ASC son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,42 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki All InX SMART CHAIN piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ASC arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,17B.
Gün içerisinde, All InX SMART CHAIN / USD fiyat değişimi, $ +0,0048525.
Son 30 gün içerisinde, All InX SMART CHAIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, All InX SMART CHAIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, All InX SMART CHAIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,0048525
|+%0,42
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
ASC is the native token of All InX SMART CHAIN (ASC), serving as the core utility and governance asset within the ecosystem. All InX SMART CHAIN is a vertical public chain purpose-built to handle large-scale Real World Asset (RWA) transactions. It leverages sharding and parallel processing technologies to build a foundational architecture of extreme performance , and utilizes "dynamic assets" (dNFTs) capable of reflecting real-world value and status in real-time , along with zero-knowledge proof technology to ensure user privacy, aiming to provide a dedicated, high-throughput, and low-latency channel for the trillion-dollar physical economy to enter the digital world.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
All InX SMART CHAIN (ASC) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? All InX SMART CHAIN (ASC) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak All InX SMART CHAIN için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
All InX SMART CHAIN fiyat tahminini hemen kontrol edin!
All InX SMART CHAIN (ASC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ASC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-04 17:54:00
|Sektör Haberleri
24 Saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 32,2 Milyon $ Net Çıkış, XRP 16,78 Milyon $ Net Giriş
|09-04 13:57:00
|Sektör Haberleri
Dün, ABD Bitcoin spot ETF'leri 300.5 milyon dolar net giriş görürken, Ethereum spot ETF'leri 38.2 milyon dolar net çıkış yaşadı
|09-04 10:38:00
|Sektör Haberleri
ETH 交易平台儲備量創 3 年新低，過去 3 個月提款速度加快
|09-03 18:16:00
|Zincir Üstü Veriler
Ağustos Kripto CEX ve DEX İşlem Hacimleri Ocak Ayından Bu Yana En Yüksek Seviyelere Ulaştı
|09-03 13:43:00
|Sektör Haberleri
SOL/ETH oranı 0.04845'e yükseldi, 24 saatlik değişim (%) 5.25%
|09-03 08:42:00
|Sektör Haberleri
Ethereum para çekme trendi devam ediyor, son 24 saatte CEX'lerden 10.600 ETH net çıkış gerçekleşti
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.