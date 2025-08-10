Alpha Gardeners Fiyatı (AG)
Alpha Gardeners (AG), şu anda 0,00001156 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki AG / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AG fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Alpha Gardeners / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Alpha Gardeners / USD fiyat değişimi, $ +0,0000044409.
Son 60 gün içerisinde, Alpha Gardeners / USD fiyat değişimi, $ +0,0000029824.
Son 90 gün içerisinde, Alpha Gardeners / USD fiyat değişimi, $ -0,00000011153055985854.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,28
|30 Gün
|$ +0,0000044409
|+%38,42
|60 Gün
|$ +0,0000029824
|+%25,80
|90 Gün
|$ -0,00000011153055985854
|-%0,95
En güncel Alpha Gardeners fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
-%0,28
+%1,10
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? The all-in-one alpha discord & telegram with a complete toolkit for successful shitcoins and NFTs trading What makes your project unique? We have diligently dedicated over two years to developing our cutting-edge tool, which now boasts comprehensive features for monitoring tokens on both Discord and Telegram platforms. History of your project. After six months of intensive development, we successfully launched our bots on the SOL chain, incorporating NFT functionality that we had been building for an additional half year. Subsequently, we introduced ETH-based NFTs, focusing on monitoring bots. However, during that period, our efforts seemed to go unnoticed, and we faced challenges in gaining recognition for these tools. Nevertheless, we persevered and made strategic adjustments, shifting our focus towards supporting various shitcoins. As a result, we now have a diverse portfolio of shitcoin bots. Today marks a significant milestone, as we just launched our very own TOKEN, which has quickly gained traction, reaching a valuation of around $2 million. We are excited about this positive progress and look forward to continued growth and success in the future. What’s next for your project? We never stop building we have so many ideas which takes lot of time to make them real, but we chose this slow organic way so we cant complain hahah What can your token be used for? we have specific tiers Tier-1 (5,000,000 AG) New-contract - Recent smart contract creation New-pair - Fresh token pairing Locked-pair - Liquidity locked pair Liquidity-added - Liquidity pool created Bullish-deployer - Promising project creator Degen-pulse - Alert for profitable opportunities Tier-2 (10,000,000 AG) Ape-alert - Eth Mempool Monitoring Fresh-wallets alert- Trigger-based on insiders Tier-3 (15,000,000 AG) Alpha Tracker - Comprehensive wallet monitoring tool Threesome Alert - Tracker wallets with combined alpha Hall of Whales - Elite crypto insights community
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Alpha Gardeners (AG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 AG / VND
₫0,3042014
|1 AG / AUD
A$0,0000176868
|1 AG / GBP
￡0,0000085544
|1 AG / EUR
€0,000009826
|1 AG / USD
$0,00001156
|1 AG / MYR
RM0,0000490144
|1 AG / TRY
₺0,0004715324
|1 AG / JPY
¥0,00169932
|1 AG / ARS
ARS$0,01531122
|1 AG / RUB
₽0,0009216788
|1 AG / INR
₹0,0010140432
|1 AG / IDR
Rp0,1864515868
|1 AG / KRW
₩0,0160554528
|1 AG / PHP
₱0,00065603
|1 AG / EGP
￡E.0,0005568452
|1 AG / BRL
R$0,0000627708
|1 AG / CAD
C$0,0000158372
|1 AG / BDT
৳0,0014026904
|1 AG / NGN
₦0,0177028684
|1 AG / UAH
₴0,0004775436
|1 AG / VES
Bs0,00147968
|1 AG / CLP
$0,01120164
|1 AG / PKR
Rs0,0032756416
|1 AG / KZT
₸0,0062384696
|1 AG / THB
฿0,0003707292
|1 AG / TWD
NT$0,000345644
|1 AG / AED
د.إ0,0000424252
|1 AG / CHF
Fr0,000009248
|1 AG / HKD
HK$0,0000906304
|1 AG / MAD
.د.م0,0001045024
|1 AG / MXN
$0,0002146692
|1 AG / PLN
zł0,0000420784
|1 AG / RON
лв0,000050286
|1 AG / SEK
kr0,0001106292
|1 AG / BGN
лв0,0000193052
|1 AG / HUF
Ft0,0039225392
|1 AG / CZK
Kč0,0002425288
|1 AG / KWD
د.ك0,00000350268
|1 AG / ILS
₪0,0000396508