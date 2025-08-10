STSUI Hakkında Daha Fazla Bilgi

AlphaFi Staked SUI Fiyatı (STSUI)

AlphaFi Staked SUI (STSUI) Canlı Fiyat Grafiği

$3,97
$3,97$3,97
-%0,401D
USD

Bugünkü AlphaFi Staked SUI (STSUI) Fiyatı

AlphaFi Staked SUI (STSUI), şu anda 3,97 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. STSUI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

AlphaFi Staked SUI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,41
AlphaFi Staked SUI 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki STSUI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, STSUI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında AlphaFi Staked SUI (STSUI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, AlphaFi Staked SUI / USD fiyat değişimi, $ -0,016419138448379.
Son 30 gün içerisinde, AlphaFi Staked SUI / USD fiyat değişimi, $ +0,4989551580.
Son 60 gün içerisinde, AlphaFi Staked SUI / USD fiyat değişimi, $ +0,4546598830.
Son 90 gün içerisinde, AlphaFi Staked SUI / USD fiyat değişimi, $ -0,27969458147057.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,016419138448379-%0,41
30 Gün$ +0,4989551580+%12,57
60 Gün$ +0,4546598830+%11,45
90 Gün$ -0,27969458147057-%6,58

AlphaFi Staked SUI (STSUI) Fiyat Analizi

En güncel AlphaFi Staked SUI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3,95
$ 3,95$ 3,95

$ 4,07
$ 4,07$ 4,07

$ 4,51
$ 4,51$ 4,51

-%0,08

-%0,41

+%14,78

AlphaFi Staked SUI (STSUI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

AlphaFi Staked SUI (STSUI) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

AlphaFi Staked SUI (STSUI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

AlphaFi Staked SUI (STSUI) Token Ekonomisi

AlphaFi Staked SUI (STSUI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STSUI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

STSUI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STSUI / VND
104.470,55
1 STSUI / AUD
A$6,0741
1 STSUI / GBP
2,9378
1 STSUI / EUR
3,3745
1 STSUI / USD
$3,97
1 STSUI / MYR
RM16,8328
1 STSUI / TRY
161,9363
1 STSUI / JPY
¥583,59
1 STSUI / ARS
ARS$5.258,265
1 STSUI / RUB
316,5281
1 STSUI / INR
348,2484
1 STSUI / IDR
Rp64.032,2491
1 STSUI / KRW
5.513,8536
1 STSUI / PHP
225,2975
1 STSUI / EGP
￡E.191,2349
1 STSUI / BRL
R$21,5571
1 STSUI / CAD
C$5,4389
1 STSUI / BDT
481,7198
1 STSUI / NGN
6.079,6183
1 STSUI / UAH
164,0007
1 STSUI / VES
Bs508,16
1 STSUI / CLP
$3.846,93
1 STSUI / PKR
Rs1.124,9392
1 STSUI / KZT
2.142,4502
1 STSUI / THB
฿127,1194
1 STSUI / TWD
NT$118,703
1 STSUI / AED
د.إ14,5699
1 STSUI / CHF
Fr3,176
1 STSUI / HKD
HK$31,1248
1 STSUI / MAD
.د.م35,8888
1 STSUI / MXN
$73,7229
1 STSUI / PLN
14,4508
1 STSUI / RON
лв17,2695
1 STSUI / SEK
kr37,9929
1 STSUI / BGN
лв6,6299
1 STSUI / HUF
Ft1.347,1004
1 STSUI / CZK
83,2906
1 STSUI / KWD
د.ك1,20291
1 STSUI / ILS
13,6171