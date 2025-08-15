AMALAS Fiyatı (AMAL)
AMALAS (AMAL), şu anda 0,00095011 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,78K USD piyasa değerine sahiptir. AMAL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
Gün içerisinde, AMALAS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, AMALAS / USD fiyat değişimi, $ -0,0008900126.
Son 60 gün içerisinde, AMALAS / USD fiyat değişimi, $ -0,0008911867.
Son 90 gün içerisinde, AMALAS / USD fiyat değişimi, $ -0,07846987948264863.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0,0008900126
|-%93,67
|60 Gün
|$ -0,0008911867
|-%93,79
|90 Gün
|$ -0,07846987948264863
|-%98,80
En güncel AMALAS fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
-%0,00
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
AMALAS, coming from the arabic word for hope "أمل", is a web3 project that doesn't only focus on developing and improving technology but also solve real-world problems in different sectors including finance and economy, education, and environmental sustainability. Our utilities including AMAL Blockchain, AMAL Payment Gateway, AMALEX (a marketplace for all web3 products), staking program, dApps and AI, and NFT collections to fund our ecosystem and initiatives will launch between Q3 2025 and Q1 2026. The project has a long-term vision with a roadmap explaining our goals for each quarter until 2030.
AMALAS (AMAL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AMAL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
