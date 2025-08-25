Amateras (AMT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00996926 $ 0,00996926 $ 0,00996926 24 sa Düşük $ 0,01025905 $ 0,01025905 $ 0,01025905 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00996926$ 0,00996926 $ 0,00996926 24 sa Yüksek $ 0,01025905$ 0,01025905 $ 0,01025905 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,084599$ 0,084599 $ 0,084599 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,15 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,45 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,38 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,38

Amateras (AMT) canlı fiyatı $0,0101088. AMT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00996926 ve en yüksek $ 0,01025905 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AMT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,084599, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AMT son bir saatte -%0,15 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,45 ve son 7 günde +%0,38 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Amateras (AMT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,01M$ 1,01M $ 1,01M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Amateras piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AMT arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,01M.