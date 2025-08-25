AMT Hakkında Daha Fazla Bilgi

Amateras Fiyatı (AMT)

1 AMT / USD Canlı Fiyatı:

$0,0101088
$0,0101088
-%1,401D
Amateras (AMT) Canlı Fiyat Grafiği
Amateras (AMT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

-%0,15

-%1,45

+%0,38

+%0,38

Amateras (AMT) canlı fiyatı $0,0101088. AMT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00996926 ve en yüksek $ 0,01025905 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AMT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,084599, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AMT son bir saatte -%0,15 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,45 ve son 7 günde +%0,38 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Amateras (AMT) Piyasa Bilgileri

Şu anki Amateras piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AMT arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,01M.

Amateras (AMT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Amateras / USD fiyat değişimi, $ -0,00014920600844425.
Son 30 gün içerisinde, Amateras / USD fiyat değişimi, $ +0,0009331766.
Son 60 gün içerisinde, Amateras / USD fiyat değişimi, $ +0,0031108325.
Son 90 gün içerisinde, Amateras / USD fiyat değişimi, $ +0,0021031736295746.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00014920600844425-%1,45
30 Gün$ +0,0009331766+%9,23
60 Gün$ +0,0031108325+%30,77
90 Gün$ +0,0021031736295746+%26,27

Amateras (AMT) Nedir?

AMATERAS is NFT×DeFi×GameFi/ NFT Marketplace, NFT Gacha, NFT Staking, Swap, Farming pool all in one. There is a world as far as the eye can see. AMATERAS aims to provide a solution for NFT× DeFi. For example, by staking NFTs on AMATERAS, you can get $AMT. This token can be used for regular liquidity mining and can also be exchanged for other tokens.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Amateras (AMT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Amateras Fiyat Tahmini (USD)

Amateras (AMT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Amateras (AMT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Amateras için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Amateras fiyat tahminini hemen kontrol edin!

AMT Varlığından Yerel Para Birimlerine

Amateras (AMT) Token Ekonomisi

Amateras (AMT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AMT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Amateras (AMT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Amateras (AMT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı AMT fiyatı, 0,0101088 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
AMT / USD güncel fiyatı nedir?
AMT / USD güncel fiyatı $ 0,0101088. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Amateras varlığının piyasa değeri nedir?
AMT piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki AMT arzı nedir?
Dolaşımdaki AMT arzı, 0,00 USD.
AMT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
AMT, ATH fiyatı olan 0,084599 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük AMT fiyatı (ATL) nedir?
AMT, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
AMT işlem hacmi nedir?
AMT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
AMT bu yıl daha da yükselir mi?
AMT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için AMT fiyat tahminine göz atın.
