AMERICA Hakkında Daha Fazla Bilgi

AMERICA Fiyat Bilgileri

AMERICA Resmi Websitesi

AMERICA Token Ekonomisi

AMERICA Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

America1776 Logosu

America1776 Fiyatı (AMERICA)

Listelenmedi

1 AMERICA / USD Canlı Fiyatı:

$0,00030068
$0,00030068$0,00030068
-%1,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
America1776 (AMERICA) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-25 09:22:12 (UTC+8)

America1776 (AMERICA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00612601
$ 0,00612601$ 0,00612601

$ 0
$ 0$ 0

-%1,32

-%1,19

-%0,30

-%0,30

America1776 (AMERICA) canlı fiyatı --. AMERICA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AMERICA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00612601, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AMERICA son bir saatte -%1,32 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,19 ve son 7 günde -%0,30 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

America1776 (AMERICA) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 53,40K
$ 53,40K$ 53,40K

0,00
0,00 0,00

177.600.000,0
177.600.000,0 177.600.000,0

Şu anki America1776 piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AMERICA arzı 0,00 olup, toplam arzı 177600000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 53,40K.

America1776 (AMERICA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, America1776 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, America1776 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, America1776 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, America1776 / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%1,19
30 Gün$ 0-%14,81
60 Gün$ 0+%207,17
90 Gün$ 0--

America1776 (AMERICA) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

America1776 (AMERICA) Kaynağı

Resmi Websitesi

America1776 Fiyat Tahmini (USD)

America1776 (AMERICA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? America1776 (AMERICA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak America1776 için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

America1776 fiyat tahminini hemen kontrol edin!

AMERICA Varlığından Yerel Para Birimlerine

America1776 (AMERICA) Token Ekonomisi

America1776 (AMERICA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AMERICA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: America1776 (AMERICA) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü America1776 (AMERICA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı AMERICA fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
AMERICA / USD güncel fiyatı nedir?
AMERICA / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
America1776 varlığının piyasa değeri nedir?
AMERICA piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki AMERICA arzı nedir?
Dolaşımdaki AMERICA arzı, 0,00 USD.
AMERICA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
AMERICA, ATH fiyatı olan 0,00612601 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük AMERICA fiyatı (ATL) nedir?
AMERICA, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
AMERICA işlem hacmi nedir?
AMERICA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
AMERICA bu yıl daha da yükselir mi?
AMERICA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için AMERICA fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-25 09:22:12 (UTC+8)

America1776 (AMERICA) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-24 03:20:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8
08-24 02:09:00Sektör Haberleri
Trend olan altcoinler karışık performans gösteriyor, OKB son saatte %2,31 düşerken, BIO son saatte %13,68 yükseliyor
08-24 02:00:00Uzman Görüşleri
Powell: Politika Ayarlaması Gerektiren Risk Dengesinde Değişim
08-23 08:04:00Sektör Haberleri
Ethereum 44 ay sonra 4.887 dolara ulaşarak yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
08-23 03:43:59Sektör Haberleri
"ETH Series" Altcoin'ler Geniş Çapta Yükseliyor, ETHFI 24 Saatte %22'den Fazla Artış Gösterdi
08-22 14:14:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.