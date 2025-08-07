Angle Staked EURA (STEUR) Nedir?

stEUR is a staked version of agEUR earning a native Euro yield paid in agEUR. It is a yield-bearing ERC-20 token that can be freely transferred and that is always redeemable for an ever-growing amount of agEUR. The value of 1 stEUR is not meant to be 1€: it increases over time as yield continuously accrues to it.

Angle Staked EURA (STEUR) Kaynağı Resmi Websitesi

Angle Staked EURA (STEUR) Token Ekonomisi

Angle Staked EURA (STEUR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STEUR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!