Angle Staked EURA (STEUR) Canlı Fiyat Grafiği

USD

Bugünkü Angle Staked EURA (STEUR) Fiyatı

Angle Staked EURA (STEUR), şu anda 1,26 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. STEUR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Angle Staked EURA Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,44
Angle Staked EURA 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki STEUR / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, STEUR fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Angle Staked EURA (STEUR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Angle Staked EURA / USD fiyat değişimi, $ +0,00546418.
Son 30 gün içerisinde, Angle Staked EURA / USD fiyat değişimi, $ -0,0108286920.
Son 60 gün içerisinde, Angle Staked EURA / USD fiyat değişimi, $ +0,0212774940.
Son 90 gün içerisinde, Angle Staked EURA / USD fiyat değişimi, $ +0,0511511358186465.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00546418+%0,44
30 Gün$ -0,0108286920-%0,85
60 Gün$ +0,0212774940+%1,69
90 Gün$ +0,0511511358186465+%4,23

Angle Staked EURA (STEUR) Fiyat Analizi

En güncel Angle Staked EURA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,25
$ 1,25$ 1,25

$ 1,26
$ 1,26$ 1,26

$ 1,29
$ 1,29$ 1,29

-%0,04

+%0,44

+%1,54

Angle Staked EURA (STEUR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Angle Staked EURA (STEUR) Nedir?

stEUR is a staked version of agEUR earning a native Euro yield paid in agEUR. It is a yield-bearing ERC-20 token that can be freely transferred and that is always redeemable for an ever-growing amount of agEUR. The value of 1 stEUR is not meant to be 1€: it increases over time as yield continuously accrues to it.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Angle Staked EURA (STEUR) Kaynağı

Resmi Websitesi

Angle Staked EURA (STEUR) Token Ekonomisi

Angle Staked EURA (STEUR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STEUR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Angle Staked EURA (STEUR) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

STEUR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STEUR / VND
33.156,9
1 STEUR / AUD
A$1,9278
1 STEUR / GBP
0,9324
1 STEUR / EUR
1,071
1 STEUR / USD
$1,26
1 STEUR / MYR
RM5,3172
1 STEUR / TRY
51,2316
1 STEUR / JPY
¥185,22
1 STEUR / ARS
ARS$1.677,753
1 STEUR / RUB
100,8
1 STEUR / INR
110,5146
1 STEUR / IDR
Rp20.655,7344
1 STEUR / KRW
1.745,1504
1 STEUR / PHP
72,2232
1 STEUR / EGP
￡E.61,0344
1 STEUR / BRL
R$6,867
1 STEUR / CAD
C$1,7262
1 STEUR / BDT
152,7372
1 STEUR / NGN
1.920,7314
1 STEUR / UAH
52,2144
1 STEUR / VES
Bs161,28
1 STEUR / CLP
$1.222,2
1 STEUR / PKR
Rs356,328
1 STEUR / KZT
674,5158
1 STEUR / THB
฿40,7232
1 STEUR / TWD
NT$37,5732
1 STEUR / AED
د.إ4,6242
1 STEUR / CHF
Fr1,008
1 STEUR / HKD
HK$9,8784
1 STEUR / MAD
.د.م11,3778
1 STEUR / MXN
$23,436
1 STEUR / PLN
4,6116
1 STEUR / RON
лв5,481
1 STEUR / SEK
kr12,1086
1 STEUR / BGN
лв2,1042
1 STEUR / HUF
Ft430,1766
1 STEUR / CZK
26,5482
1 STEUR / KWD
د.ك0,3843
1 STEUR / ILS
4,3092