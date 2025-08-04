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Angle Staked USDA Fiyatı (STUSD)

Listelenmedi

Angle Staked USDA (STUSD) Canlı Fiyat Grafiği

$1,13
$1,13$1,13
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Angle Staked USDA (STUSD) Fiyatı

Angle Staked USDA (STUSD), şu anda 1,13 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,63M USD piyasa değerine sahiptir. STUSD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Angle Staked USDA Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Angle Staked USDA 24 saatlik fiyat değişimi
3,98M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Angle Staked USDA (STUSD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Angle Staked USDA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Angle Staked USDA / USD fiyat değişimi, $ +0,0012489890.
Son 60 gün içerisinde, Angle Staked USDA / USD fiyat değişimi, $ +0,0075932610.
Son 90 gün içerisinde, Angle Staked USDA / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0012489890+%0,11
60 Gün$ +0,0075932610+%0,67
90 Gün$ 0--

Angle Staked USDA (STUSD) Fiyat Analizi

En güncel Angle Staked USDA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 0$ 0

$ 1,13
$ 1,13$ 1,13

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Angle Staked USDA (STUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 4,63M
$ 4,63M$ 4,63M

--
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3,98M
3,98M 3,98M

Angle Staked USDA (STUSD) Nedir?

stUSD is a USD savings solution built on top of Angle decentralized USD stablecoin called stUSD

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Angle Staked USDA (STUSD) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Angle Staked USDA (STUSD) Token Ekonomisi

Angle Staked USDA (STUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

STUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STUSD / VND
29.735,95
1 STUSD / AUD
A$1,7402
1 STUSD / GBP
0,8475
1 STUSD / EUR
0,9718
1 STUSD / USD
$1,13
1 STUSD / MYR
RM4,7799
1 STUSD / TRY
45,9571
1 STUSD / JPY
¥166,11
1 STUSD / ARS
ARS$1.541,6025
1 STUSD / RUB
90,2531
1 STUSD / INR
99,1123
1 STUSD / IDR
Rp18.524,5872
1 STUSD / KRW
1.565,0952
1 STUSD / PHP
64,6925
1 STUSD / EGP
￡E.54,7372
1 STUSD / BRL
R$6,328
1 STUSD / CAD
C$1,5481
1 STUSD / BDT
136,4136
1 STUSD / NGN
1.714,7185
1 STUSD / UAH
46,6125
1 STUSD / VES
Bs138,99
1 STUSD / CLP
$1.085,93
1 STUSD / PKR
Rs316,4339
1 STUSD / KZT
605,567
1 STUSD / THB
฿36,6798
1 STUSD / TWD
NT$33,7644
1 STUSD / AED
د.إ4,1471
1 STUSD / CHF
Fr0,904
1 STUSD / HKD
HK$8,8592
1 STUSD / MAD
.د.م10,2039
1 STUSD / MXN
$21,2892
1 STUSD / PLN
4,181
1 STUSD / RON
лв4,9607
1 STUSD / SEK
kr10,9384
1 STUSD / BGN
лв1,9097
1 STUSD / HUF
Ft389,3754
1 STUSD / CZK
24,0351
1 STUSD / KWD
د.ك0,34465
1 STUSD / ILS
3,842