Bugünkü Animals Wif Guns Fiyatı

Bugünkü Animals Wif Guns (GUNS) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 12,42 değişim gösterdi. Mevcut GUNS / USD dönüşüm oranı GUNS başına -- şeklindedir.

Animals Wif Guns, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.317,91 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,88M GUNS şeklindedir. Son 24 saat içinde GUNS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GUNS, son bir saatte -%0,57 ve son 7 günde -%21,69 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Animals Wif Guns (GUNS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,32K$ 5,32K $ 5,32K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,32K$ 5,32K $ 5,32K Dolaşım Arzı 998,88M 998,88M 998,88M Toplam Arz 998.877.904,973886 998.877.904,973886 998.877.904,973886

Şu anki Animals Wif Guns piyasa değeri $ 5,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GUNS arzı 998,88M olup, toplam arzı 998877904.973886. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,32K.