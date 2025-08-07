Antmons (AMS) Nedir?

Antmons is the first Play-to-Earn MOBA game on our platform. It is a blockchain-based game with endless real-time competitions and a metaverse that can be regarded as an adventurists’ paradise, owned and defined by the community. You can earn daily revenue by participating in DEW Battles, or taking an adventure in Token Pool Battles. The game is set in a world of tiny insects. Players summon Antmons heroes to fight for themselves or set up guilds for more loot. Antmons heroes are divided into different combat attributes: Spayer, Tank, Archer, AOE, and Thrower. You need to upgrade heroes and improve skills so that you can win the battle and generate rewards.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Antmons (AMS) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Antmons (AMS) Token Ekonomisi

Antmons (AMS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AMS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!