Aquanee (AQDC) Nedir?

AQUANEE is a real-time combat simulation game (SLG) for blockchain gamers. An eco that includes games, DEX, NFT markets, and an upcoming public chain are together with the project. AQUANEE is inspired by sea creatures, which allows players to hatch and cultivate pets and earn tokens (NEE).

Aquanee (AQDC) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Aquanee (AQDC) Token Ekonomisi

Aquanee (AQDC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AQDC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!