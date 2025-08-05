Arata AGI (ARATA) Nedir?

ARATA AGI represents a revolutionary approach to decentralized artificial general intelligence, implementing a multi-agent system architecture on blockchain technology. This system enables autonomous, self-improving AI agents to collaborate and evolve within a secure, transparent ecosystem. ARATA Token Utility: - Agent deployment and execution - Governance voting rights - Staking rewards - Network resource allocation - Protocol fee payments

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Arata AGI (ARATA) Kaynağı Resmi Websitesi

Arata AGI (ARATA) Token Ekonomisi

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