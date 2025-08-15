Arbidex (ARX) Nedir?

Arbitrum Exchange is one of the first decentralized exchanges (DEX) with an automated market-maker (AMM) on the Arbitrum . Compared to its competitors, Arbitrum Exchange allows the swapping of crypto assets with the lowest fees! Rewards from Yield Farming are among the most lucrative in the entire Arbitrum. Additionally, Arbitrum Exchange offers a unique feature that allows users to stake $ARX and earn 100% of the protocol revenue generated. And not only this but Arbitrum Exchange has no arbitrage bots, offering you the best rates.

Arbidex (ARX) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Arbidex (ARX) Token Ekonomisi

Arbidex (ARX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ARX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!