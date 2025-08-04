ARCS (ARX) Nedir?

ARCS functions as native token in AIre ecosystem. AIre provides functionality for management and storage of various data structures in “data banks”, which is essentially a business to monetize data. Network participants can access and build on Data Banks via custom build applications or directly through proprietary APIs. This provides a flexible framework that makes it easy for companies to build their business scenarios and applications with powerful insights from data analytics.

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ARCS (ARX) Kaynağı Resmi Websitesi

ARCS (ARX) Token Ekonomisi

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