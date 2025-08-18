AGC Hakkında Daha Fazla Bilgi

Argocoin Logosu

Argocoin Fiyatı (AGC)

Listelenmedi

1 AGC / USD Canlı Fiyatı:

$0,01410607
$0,01410607$0,01410607
+%17,401D
mexc
USD
Argocoin (AGC) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-18 16:22:46 (UTC+8)

Argocoin (AGC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00900398
$ 0,00900398$ 0,00900398
24 sa Düşük
$ 0,01410607
$ 0,01410607$ 0,01410607
24 sa Yüksek

$ 0,00900398
$ 0,00900398$ 0,00900398

$ 0,01410607
$ 0,01410607$ 0,01410607

$ 0,129729
$ 0,129729$ 0,129729

$ 0,00840547
$ 0,00840547$ 0,00840547

--

+%17,48

+%8,52

+%8,52

Argocoin (AGC) canlı fiyatı $0,01410607. AGC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00900398 ve en yüksek $ 0,01410607 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AGC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,129729, en düşük fiyatı ise $ 0,00840547 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AGC son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +%17,48 ve son 7 günde +%8,52 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Argocoin (AGC) Piyasa Bilgileri

$ 1,41M
$ 1,41M$ 1,41M

--
----

$ 1,41M
$ 1,41M$ 1,41M

100,00M
100,00M 100,00M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Argocoin piyasa değeri $ 1,41M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AGC arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,41M.

Argocoin (AGC) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Argocoin / USD fiyat değişimi, $ +0,00209838.
Son 30 gün içerisinde, Argocoin / USD fiyat değişimi, $ -0,0089811118.
Son 60 gün içerisinde, Argocoin / USD fiyat değişimi, $ -0,0095533246.
Son 90 gün içerisinde, Argocoin / USD fiyat değişimi, $ -0,05451046760265204.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00209838+%17,48
30 Gün$ -0,0089811118-%63,66
60 Gün$ -0,0095533246-%67,72
90 Gün$ -0,05451046760265204-%79,44

Argocoin (AGC) Nedir?

Devolved AI is a decentralized AI platform integrating blockchain to create a transparent, community-driven ecosystem. At its core is Athena AI, an open, people-powered LLM that ensures trust through on-chain data storage. The platform operates on its own Layer-1 blockchain, enabling collaboration where users contribute AI training data and are rewarded with $AGC tokens via the Proof of Value (PoV) Protocol. $AGC is the native utility token that incentivizes participation, facilitates governance, and supports ecosystem growth. Devolved AI aims to democratize AI, breaking corporate control and ensuring fair access to its benefits.

Argocoin (AGC) Kaynağı

Resmi Websitesi

Argocoin Fiyat Tahmini (USD)

Argocoin (AGC) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Argocoin (AGC) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Argocoin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Argocoin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

AGC Varlığından Yerel Para Birimlerine

Argocoin (AGC) Token Ekonomisi

Argocoin (AGC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AGC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Argocoin (AGC) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Argocoin (AGC) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı AGC fiyatı, 0,01410607 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
AGC / USD güncel fiyatı nedir?
AGC / USD güncel fiyatı $ 0,01410607. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Argocoin varlığının piyasa değeri nedir?
AGC piyasa değeri $ 1,41M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki AGC arzı nedir?
Dolaşımdaki AGC arzı, 100,00M USD.
AGC için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
AGC, ATH fiyatı olan 0,129729 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük AGC fiyatı (ATL) nedir?
AGC, ATL fiyatı olan 0,00840547 USD değerine düştü.
AGC işlem hacmi nedir?
AGC için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
AGC bu yıl daha da yükselir mi?
AGC piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için AGC fiyat tahminine göz atın.
