Argocoin (AGC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00900398 $ 0,00900398 $ 0,00900398 24 sa Düşük $ 0,01410607 $ 0,01410607 $ 0,01410607 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00900398$ 0,00900398 $ 0,00900398 24 sa Yüksek $ 0,01410607$ 0,01410607 $ 0,01410607 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,129729$ 0,129729 $ 0,129729 En Düşük Fiyat $ 0,00840547$ 0,00840547 $ 0,00840547 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) +%17,48 Fiyat Değişimi (7 G) +%8,52 Fiyat Değişimi (7 G) +%8,52

Argocoin (AGC) canlı fiyatı $0,01410607. AGC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00900398 ve en yüksek $ 0,01410607 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AGC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,129729, en düşük fiyatı ise $ 0,00840547 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AGC son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +%17,48 ve son 7 günde +%8,52 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Argocoin (AGC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,41M$ 1,41M $ 1,41M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,41M$ 1,41M $ 1,41M Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Argocoin piyasa değeri $ 1,41M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AGC arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,41M.