Arix (ARIX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 56,09$ 56,09 $ 56,09 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,26 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,45 Fiyat Değişimi (7 G) -%6,49 Fiyat Değişimi (7 G) -%6,49

Arix (ARIX) canlı fiyatı --. ARIX, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ARIX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 56,09, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ARIX son bir saatte -%0,26 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,45 ve son 7 günde -%6,49 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Arix (ARIX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,57K$ 5,57K $ 5,57K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 57,55K$ 57,55K $ 57,55K Dolaşım Arzı 9,92M 9,92M 9,92M Toplam Arz 102.500.000,0 102.500.000,0 102.500.000,0

Şu anki Arix piyasa değeri $ 5,57K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ARIX arzı 9,92M olup, toplam arzı 102500000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 57,55K.