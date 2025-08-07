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ARK Innovation ETF Defichain Fiyatı (DARKK)

Listelenmedi

ARK Innovation ETF Defichain (DARKK) Canlı Fiyat Grafiği

$4,81
$4,81$4,81
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü ARK Innovation ETF Defichain (DARKK) Fiyatı

ARK Innovation ETF Defichain (DARKK), şu anda 4,81 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. DARKK / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

ARK Innovation ETF Defichain Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
%0,00
ARK Innovation ETF Defichain 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında ARK Innovation ETF Defichain (DARKK) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, ARK Innovation ETF Defichain / USD fiyat değişimi, $ 0,0.
Son 30 gün içerisinde, ARK Innovation ETF Defichain / USD fiyat değişimi, $ 0,0000000000.
Son 60 gün içerisinde, ARK Innovation ETF Defichain / USD fiyat değişimi, $ +0,4488639090.
Son 90 gün içerisinde, ARK Innovation ETF Defichain / USD fiyat değişimi, $ +2,537264369529856.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0,0%0,00
30 Gün$ 0,0000000000%0,00
60 Gün$ +0,4488639090+%9,33
90 Gün$ +2,537264369529856+%111,64

ARK Innovation ETF Defichain (DARKK) Fiyat Analizi

En güncel ARK Innovation ETF Defichain fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 4,81
$ 4,81$ 4,81

$ 4,81
$ 4,81$ 4,81

$ 76,08
$ 76,08$ 76,08

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ARK Innovation ETF Defichain (DARKK) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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ARK Innovation ETF Defichain (DARKK) Nedir?

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ARK Innovation ETF Defichain (DARKK) Kaynağı

Resmi Websitesi

ARK Innovation ETF Defichain (DARKK) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

DARKK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DARKK / VND
126.575,15
1 DARKK / AUD
A$7,3593
1 DARKK / GBP
3,5594
1 DARKK / EUR
4,0885
1 DARKK / USD
$4,81
1 DARKK / MYR
RM20,2982
1 DARKK / TRY
195,5746
1 DARKK / JPY
¥707,07
1 DARKK / ARS
ARS$6.413,3173
1 DARKK / RUB
384,8
1 DARKK / INR
421,9813
1 DARKK / IDR
Rp78.852,4464
1 DARKK / KRW
6.662,0424
1 DARKK / PHP
275,4206
1 DARKK / EGP
￡E.232,9964
1 DARKK / BRL
R$26,3107
1 DARKK / CAD
C$6,5897
1 DARKK / BDT
585,3289
1 DARKK / NGN
7.354,7305
1 DARKK / UAH
200,096
1 DARKK / VES
Bs606,06
1 DARKK / CLP
$4.694,56
1 DARKK / PKR
Rs1.359,1136
1 DARKK / KZT
2.584,6054
1 DARKK / THB
฿155,5554
1 DARKK / TWD
NT$143,8671
1 DARKK / AED
د.إ17,6527
1 DARKK / CHF
Fr3,848
1 DARKK / HKD
HK$37,7104
1 DARKK / MAD
.د.م43,6748
1 DARKK / MXN
$89,6584
1 DARKK / PLN
17,6527
1 DARKK / RON
лв20,9235
1 DARKK / SEK
kr46,2722
1 DARKK / BGN
лв8,0808
1 DARKK / HUF
Ft1.644,9719
1 DARKK / CZK
101,491
1 DARKK / KWD
د.ك1,46705
1 DARKK / ILS
16,4502