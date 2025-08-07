Army of Fortune Gem (AFG) Nedir?

AOFverse aims to transform the possibilities of gaming and immersive experiences on mobile using web3 technology. The project intends to release a range of mobile games situated within an extensive metaverse. Through the incorporation of blockchain technology, AOFverse offers players a system of genuine digital ownership, aiming to promote a new wave of interactive gaming experiences.

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Army of Fortune Gem (AFG) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Army of Fortune Gem (AFG) Token Ekonomisi

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