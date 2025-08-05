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Art of our era Fiyatı (ART)

Listelenmedi

Art of our era (ART) Canlı Fiyat Grafiği

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+%0,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Art of our era (ART) Fiyatı

Art of our era (ART), şu anda 0,00000596 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 5,96K USD piyasa değerine sahiptir. ART / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Art of our era Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,15
Art of our era 24 saatlik fiyat değişimi
998,89M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Art of our era (ART) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Art of our era / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Art of our era / USD fiyat değişimi, $ -0,0000010721.
Son 60 gün içerisinde, Art of our era / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Art of our era / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,15
30 Gün$ -0,0000010721-%17,98
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Art of our era (ART) Fiyat Analizi

En güncel Art of our era fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00000585
$ 0,00000585$ 0,00000585

$ 0,00000613
$ 0,00000613$ 0,00000613

$ 0,00013801
$ 0,00013801$ 0,00013801

-%1,48

+%0,15

-%15,93

Art of our era (ART) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 5,96K
$ 5,96K$ 5,96K

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998,89M
998,89M 998,89M

Art of our era (ART) Nedir?

This is the art of our era

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Art of our era (ART) Kaynağı

Resmi Websitesi

Art of our era (ART) Token Ekonomisi

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ART Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ART / VND
0,1568374
1 ART / AUD
A$0,0000091784
1 ART / GBP
0,00000447
1 ART / EUR
0,0000051256
1 ART / USD
$0,00000596
1 ART / MYR
RM0,0000252108
1 ART / TRY
0,0002423932
1 ART / JPY
¥0,00087612
1 ART / ARS
ARS$0,008086826
1 ART / RUB
0,0004757272
1 ART / INR
0,0005237648
1 ART / IDR
Rp0,0977049024
1 ART / KRW
0,0082548384
1 ART / PHP
0,0003416868
1 ART / EGP
￡E.0,000288762
1 ART / BRL
R$0,00003278
1 ART / CAD
C$0,0000081652
1 ART / BDT
0,0007258088
1 ART / NGN
0,0090715372
1 ART / UAH
0,0002486512
1 ART / VES
Bs0,00075096
1 ART / CLP
$0,00575736
1 ART / PKR
Rs0,0016850112
1 ART / KZT
0,003218102
1 ART / THB
฿0,0001928656
1 ART / TWD
NT$0,000178204
1 ART / AED
د.إ0,0000218732
1 ART / CHF
Fr0,000004768
1 ART / HKD
HK$0,000046786
1 ART / MAD
.د.م0,0000540572
1 ART / MXN
$0,000112644
1 ART / PLN
0,0000219924
1 ART / RON
лв0,0000261048
1 ART / SEK
kr0,0000576332
1 ART / BGN
лв0,0000100724
1 ART / HUF
Ft0,0020572728
1 ART / CZK
0,0001267096
1 ART / KWD
د.ك0,0000018178
1 ART / ILS
0,0000203236