Atomic Meta (ATMC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,055012 $ 0,055012 $ 0,055012 24 sa Düşük $ 0,055024 $ 0,055024 $ 0,055024 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,055012$ 0,055012 $ 0,055012 24 sa Yüksek $ 0,055024$ 0,055024 $ 0,055024 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,055055$ 0,055055 $ 0,055055 En Düşük Fiyat $ 0,054992$ 0,054992 $ 0,054992 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,01 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,01 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,01

Atomic Meta (ATMC) canlı fiyatı $0,05502. ATMC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,055012 ve en yüksek $ 0,055024 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ATMC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,055055, en düşük fiyatı ise $ 0,054992 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ATMC son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,01 ve son 7 günde -%0,01 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Atomic Meta (ATMC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 495,18M$ 495,18M $ 495,18M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 9.000.000.000,0 9.000.000.000,0 9.000.000.000,0

Şu anki Atomic Meta piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ATMC arzı 0,00 olup, toplam arzı 9000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 495,18M.