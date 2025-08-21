Auditchain (AUDT) Fiyat Bilgileri (USD)

Auditchain (AUDT) canlı fiyatı $0,00368103. AUDT, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AUDT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,972598, en düşük fiyatı ise $ 0,00289442 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AUDT son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde +%0,37 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Auditchain (AUDT) Piyasa Bilgileri

Şu anki Auditchain piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AUDT arzı 0,00 olup, toplam arzı 6973179.208403372. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 25,67K.