Auklora (AUK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00008093 $ 0,00008093 $ 0,00008093 24 sa Düşük $ 0,00012434 $ 0,00012434 $ 0,00012434 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00008093$ 0,00008093 $ 0,00008093 24 sa Yüksek $ 0,00012434$ 0,00012434 $ 0,00012434 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00012434$ 0,00012434 $ 0,00012434 En Düşük Fiyat $ 0,00008093$ 0,00008093 $ 0,00008093 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,57 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%22,53 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Auklora (AUK) canlı fiyatı $0,00010548. AUK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00008093 ve en yüksek $ 0,00012434 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AUK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00012434, en düşük fiyatı ise $ 0,00008093 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AUK son bir saatte -%2,57 değişim gösterdi, 24 saatte +%22,53 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Auklora (AUK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 105,90K$ 105,90K $ 105,90K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 105,90K$ 105,90K $ 105,90K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Auklora piyasa değeri $ 105,90K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AUK arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 105,90K.