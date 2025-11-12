Bugünkü Auracle Fiyatı

Bugünkü Auracle (AURACLE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 5.83 değişim gösterdi. Mevcut AURACLE / USD dönüşüm oranı AURACLE başına -- şeklindedir.

Auracle, şu anda piyasa değeri açısından $ 4,551.64 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 975.98M AURACLE şeklindedir. Son 24 saat içinde AURACLE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AURACLE, son bir saatte -0.58% ve son 7 günde -83.93% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 3.87 seviyesine ulaştı.

Auracle (AURACLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4.55K$ 4.55K $ 4.55K Hacim (24 Sa) $ 3.87$ 3.87 $ 3.87 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4.55K$ 4.55K $ 4.55K Dolaşım Arzı 975.98M 975.98M 975.98M Toplam Arz 975,976,741.372664 975,976,741.372664 975,976,741.372664

