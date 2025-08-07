Australian Crypto Coin Green Fiyatı (ACCG)
Australian Crypto Coin Green (ACCG), şu anda 0,00240512 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. ACCG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Australian Crypto Coin Green / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Australian Crypto Coin Green / USD fiyat değişimi, $ -0,0000837977.
Son 60 gün içerisinde, Australian Crypto Coin Green / USD fiyat değişimi, $ +0,0000132185.
Son 90 gün içerisinde, Australian Crypto Coin Green / USD fiyat değişimi, $ +0,000059856001254655.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%1,92
|30 Gün
|$ -0,0000837977
|-%3,48
|60 Gün
|$ +0,0000132185
|+%0,55
|90 Gün
|$ +0,000059856001254655
|+%2,55
En güncel Australian Crypto Coin Green fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%1,18
-%1,92
-%0,44
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
AccoinGreen is one of the revolutionary projects by Australian Crypto Coin PTY LTD. It is here to bring changes in the payment infrastructure. It utilizes the BEP-20 token standard and Binance smart chain to make its payment platform safer, faster, and also beneficial to the environment. The AccoinGreen (ACCG) represents world GDP, and with a proper business plan, its value grows with time. The platform with a better payment system will ensure instant transaction, faster processing, and integration with all the sectors will make it easy to adopt. The payment platform will back ACCG coin, which is a BEP-20 token and it will be used in the complete ecosystem.
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|1 ACCG / VND
₫63,2907328
|1 ACCG / AUD
A$0,0036798336
|1 ACCG / GBP
￡0,0017797888
|1 ACCG / EUR
€0,002044352
|1 ACCG / USD
$0,00240512
|1 ACCG / MYR
RM0,0101496064
|1 ACCG / TRY
₺0,0977921792
|1 ACCG / JPY
¥0,35355264
|1 ACCG / ARS
ARS$3,2068186496
|1 ACCG / RUB
₽0,1924096
|1 ACCG / INR
₹0,2110011776
|1 ACCG / IDR
Rp39,4281904128
|1 ACCG / KRW
₩3,3311874048
|1 ACCG / PHP
₱0,1377171712
|1 ACCG / EGP
￡E.0,1165040128
|1 ACCG / BRL
R$0,0131560064
|1 ACCG / CAD
C$0,0032950144
|1 ACCG / BDT
৳0,2926790528
|1 ACCG / NGN
₦3,677548736
|1 ACCG / UAH
₴0,100052992
|1 ACCG / VES
Bs0,30304512
|1 ACCG / CLP
$2,34739712
|1 ACCG / PKR
Rs0,6795907072
|1 ACCG / KZT
₸1,2923671808
|1 ACCG / THB
฿0,0777815808
|1 ACCG / TWD
NT$0,0719371392
|1 ACCG / AED
د.إ0,0088267904
|1 ACCG / CHF
Fr0,001924096
|1 ACCG / HKD
HK$0,0188561408
|1 ACCG / MAD
.د.م0,0218384896
|1 ACCG / MXN
$0,0448314368
|1 ACCG / PLN
zł0,0088267904
|1 ACCG / RON
лв0,010462272
|1 ACCG / SEK
kr0,0231372544
|1 ACCG / BGN
лв0,0040406016
|1 ACCG / HUF
Ft0,8225269888
|1 ACCG / CZK
Kč0,050748032
|1 ACCG / KWD
د.ك0,0007335616
|1 ACCG / ILS
₪0,0082255104