AUX Coin (AUX) Nedir?

AUX Coins are stablecoins backed by one milligram of gold. They are redeemable for physical gold on request, starting with ten troy ounces of gold, and increasing in one-ounce increments. AUX Coins are legally considered pickup slips or warehouse receipts for physical metal and, as such, are considered utility tokens in most jurisdictions.

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AUX Coin (AUX) Token Ekonomisi

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