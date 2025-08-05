Aventa (AVENT) Nedir?

Aventa is a game changing crypto project that transforms the Web3 ecosystem with secure, AI-powered, multi-blockchain utilities, all seamlessly integrated into the flagship EVM based Aventa Chain. Utilities include an advanced AI chat bot (with features such as image generation, basic chart analysis etc), a contract scanner, a P2E game, NFTs and many more not yet announced. Aventa is looking to create the new generation of AI blockchain integration

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Aventa (AVENT) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Aventa (AVENT) Token Ekonomisi

Aventa (AVENT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AVENT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!