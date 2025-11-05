Avici (AVICI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 1,39 24 sa Yüksek $ 2,18 Tüm Zamanların En Yükseği $ 2,66 En Düşük Fiyat $ 0,446813 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%3,23 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%36,03 Fiyat Değişimi (7 G) +%26,12

Avici (AVICI) canlı fiyatı $2,08. AVICI, son 24 saat içinde en düşük $ 1,39 ve en yüksek $ 2,18 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AVICI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,66, en düşük fiyatı ise $ 0,446813 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AVICI son bir saatte +%3,23 değişim gösterdi, 24 saatte +%36,03 ve son 7 günde +%26,12 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Avici (AVICI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 26,89M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 26,89M Dolaşım Arzı 12,90M Toplam Arz 12.899.985,34823

Şu anki Avici piyasa değeri $ 26,89M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AVICI arzı 12,90M olup, toplam arzı 12899985.34823. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 26,89M.