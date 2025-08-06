AvocadoCoin (AVDO) Nedir?

AvocadoCoin is a purpose-driven crypto project that connects blockchain technology with sustainable agriculture and real-world impact. Through tools like IoT, circular economy models, and regenerative finance, AvocadoCoin supports small and medium-sized farmers with innovation, automation, and transparency — all while promoting environmental protection, food security, and more efficient use of natural resources. It’s part of the GreenGold Project, a broader ecosystem that aims to transform the agri-food industry using smart technology and decentralized collaboration. The goal? To create a greener planet, empower farmers, and show that crypto can be a force for good.

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AvocadoCoin (AVDO) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

AvocadoCoin (AVDO) Token Ekonomisi

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