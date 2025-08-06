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AvocadoCoin Fiyatı (AVDO)

Listelenmedi

AvocadoCoin (AVDO) Canlı Fiyat Grafiği

$1.557,47
$1.557,47$1.557,47
+%0,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü AvocadoCoin (AVDO) Fiyatı

AvocadoCoin (AVDO), şu anda 1.557,47 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AVDO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

AvocadoCoin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,24
AvocadoCoin 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında AvocadoCoin (AVDO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, AvocadoCoin / USD fiyat değişimi, $ +3,68.
Son 30 gün içerisinde, AvocadoCoin / USD fiyat değişimi, $ -17,5586052860.
Son 60 gün içerisinde, AvocadoCoin / USD fiyat değişimi, $ -47,6152843340.
Son 90 gün içerisinde, AvocadoCoin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +3,68+%0,24
30 Gün$ -17,5586052860-%1,12
60 Gün$ -47,6152843340-%3,05
90 Gün$ 0--

AvocadoCoin (AVDO) Fiyat Analizi

En güncel AvocadoCoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1.550,85
$ 1.550,85$ 1.550,85

$ 1.559,48
$ 1.559,48$ 1.559,48

$ 47.147
$ 47.147$ 47.147

-%0,08

+%0,24

-%0,38

AvocadoCoin (AVDO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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AvocadoCoin (AVDO) Nedir?

AvocadoCoin is a purpose-driven crypto project that connects blockchain technology with sustainable agriculture and real-world impact. Through tools like IoT, circular economy models, and regenerative finance, AvocadoCoin supports small and medium-sized farmers with innovation, automation, and transparency — all while promoting environmental protection, food security, and more efficient use of natural resources. It’s part of the GreenGold Project, a broader ecosystem that aims to transform the agri-food industry using smart technology and decentralized collaboration. The goal? To create a greener planet, empower farmers, and show that crypto can be a force for good.

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AvocadoCoin (AVDO) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

AvocadoCoin (AVDO) Token Ekonomisi

AvocadoCoin (AVDO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AVDO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

AVDO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AVDO / VND
40.984.823,05
1 AVDO / AUD
A$2.398,5038
1 AVDO / GBP
1.168,1025
1 AVDO / EUR
1.339,4242
1 AVDO / USD
$1.557,47
1 AVDO / MYR
RM6.588,0981
1 AVDO / TRY
63.342,3049
1 AVDO / JPY
¥228.948,09
1 AVDO / ARS
ARS$2.084.953,9396
1 AVDO / RUB
124.815,6458
1 AVDO / INR
136.512,2455
1 AVDO / IDR
Rp25.532.290,9968
1 AVDO / KRW
2.166.160,4254
1 AVDO / PHP
89.523,3756
1 AVDO / EGP
￡E.75.443,8468
1 AVDO / BRL
R$8.566,085
1 AVDO / CAD
C$2.133,7339
1 AVDO / BDT
189.933,4665
1 AVDO / NGN
2.381.449,5035
1 AVDO / UAH
64.946,499
1 AVDO / VES
Bs196.241,22
1 AVDO / CLP
$1.504.516,02
1 AVDO / PKR
Rs441.200,1016
1 AVDO / KZT
837.794,2624
1 AVDO / THB
฿50.415,3039
1 AVDO / TWD
NT$46.661,8012
1 AVDO / AED
د.إ5.715,9149
1 AVDO / CHF
Fr1.245,976
1 AVDO / HKD
HK$12.210,5648
1 AVDO / MAD
.د.م14.172,977
1 AVDO / MXN
$29.140,2637
1 AVDO / PLN
5.747,0643
1 AVDO / RON
лв6.821,7186
1 AVDO / SEK
kr15.060,7349
1 AVDO / BGN
лв2.616,5496
1 AVDO / HUF
Ft535.941,0017
1 AVDO / CZK
33.065,0881
1 AVDO / KWD
د.ك475,02835
1 AVDO / ILS
5.373,2715