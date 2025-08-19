AXLFRXETH Hakkında Daha Fazla Bilgi

AXLFRXETH Fiyat Bilgileri

AXLFRXETH Resmi Websitesi

AXLFRXETH Token Ekonomisi

AXLFRXETH Fiyat Tahmini

Axelar Bridged Frax Ether Logosu

Axelar Bridged Frax Ether Fiyatı (AXLFRXETH)

Listelenmedi

1 AXLFRXETH / USD Canlı Fiyatı:

$4,217.84
$4,217.84$4,217.84
-2.00%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-19 15:25:41 (UTC+8)

Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 4,187.39
$ 4,187.39$ 4,187.39
24 sa Düşük
$ 4,371.03
$ 4,371.03$ 4,371.03
24 sa Yüksek

$ 4,187.39
$ 4,187.39$ 4,187.39

$ 4,371.03
$ 4,371.03$ 4,371.03

$ 4,773.88
$ 4,773.88$ 4,773.88

$ 1,391.27
$ 1,391.27$ 1,391.27

-0.48%

-2.39%

-1.86%

-1.86%

Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) canlı fiyatı $4,202.9. AXLFRXETH, son 24 saat içinde en düşük $ 4,187.39 ve en yüksek $ 4,371.03 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AXLFRXETH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 4,773.88, en düşük fiyatı ise $ 1,391.27 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AXLFRXETH son bir saatte -0.48% değişim gösterdi, 24 saatte -2.39% ve son 7 günde -1.86% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) Piyasa Bilgileri

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

--
----

Şu anki Axelar Bridged Frax Ether piyasa değeri $ 0.00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AXLFRXETH arzı 0.00 olup, toplam arzı . Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 0.00.

Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Axelar Bridged Frax Ether / USD fiyat değişimi, $ -103.224018693587.
Son 30 gün içerisinde, Axelar Bridged Frax Ether / USD fiyat değişimi, $ +644.2432076600.
Son 60 gün içerisinde, Axelar Bridged Frax Ether / USD fiyat değişimi, $ +2,805.1062426400.
Son 90 gün içerisinde, Axelar Bridged Frax Ether / USD fiyat değişimi, $ +1,659.649960969148.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -103.224018693587-2.39%
30 Gün$ +644.2432076600+15.33%
60 Gün$ +2,805.1062426400+66.74%
90 Gün$ +1,659.649960969148+65.26%

Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) Nedir?

Fraxeth that is Bridged by Axelar

Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

Axelar Bridged Frax Ether Fiyat Tahmini (USD)

Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Axelar Bridged Frax Ether için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Axelar Bridged Frax Ether fiyat tahminini hemen kontrol edin!

AXLFRXETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) Token Ekonomisi

Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AXLFRXETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı AXLFRXETH fiyatı, 4,202.9 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
AXLFRXETH / USD güncel fiyatı nedir?
AXLFRXETH / USD güncel fiyatı $ 4,202.9. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Axelar Bridged Frax Ether varlığının piyasa değeri nedir?
AXLFRXETH piyasa değeri $ 0.00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki AXLFRXETH arzı nedir?
Dolaşımdaki AXLFRXETH arzı, 0.00 USD.
AXLFRXETH için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
AXLFRXETH, ATH fiyatı olan 4,773.88 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük AXLFRXETH fiyatı (ATL) nedir?
AXLFRXETH, ATL fiyatı olan 1,391.27 USD değerine düştü.
AXLFRXETH işlem hacmi nedir?
AXLFRXETH için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
AXLFRXETH bu yıl daha da yükselir mi?
AXLFRXETH piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için AXLFRXETH fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-19 15:25:41 (UTC+8)

Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-18 17:40:00Sektör Haberleri
Altcoinler daha geniş piyasa geri çekilmesini takip ediyor, RAY 24 saatte %9'dan fazla düşüyor
08-18 10:12:00Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %59,4'e Düşerken, Altcoin Piyasa Değeri Geçtiğimiz Hafta %3,06 Yükseldi
08-17 18:11:00Sektör Haberleri
Toplam stablecoin piyasa değeri son 7 günde %2,18 artarak 276,9 milyar doları aştı
08-17 11:15:00Sektör Haberleri
Ethereum Reserve Company ve Çeşitli ETF'lerin Toplam Varlıkları 10 Milyon Coin'i Aştı
08-16 16:39:00Sektör Haberleri
Bu hafta spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin toplam işlem hacmi, Ethereum ETF işlem hacmindeki artış sayesinde tarihi bir yükseğe ulaştı
08-16 14:30:00Sektör Haberleri
Ethereum geri çekilmesi altcoinlerin düşüşünü tetikliyor, spot ETF'ler net çıkış kaydediyor, kripto hisseleri eş zamanlı düşüyor

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.