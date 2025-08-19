Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 4,187.39 $ 4,187.39 $ 4,187.39 24 sa Düşük $ 4,371.03 $ 4,371.03 $ 4,371.03 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 4,187.39$ 4,187.39 $ 4,187.39 24 sa Yüksek $ 4,371.03$ 4,371.03 $ 4,371.03 Tüm Zamanların En Yükseği $ 4,773.88$ 4,773.88 $ 4,773.88 En Düşük Fiyat $ 1,391.27$ 1,391.27 $ 1,391.27 Fiyat Değişimi (1 Sa) -0.48% Fiyat Değişimi (1 Gün) -2.39% Fiyat Değişimi (7 G) -1.86% Fiyat Değişimi (7 G) -1.86%

Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) canlı fiyatı $4,202.9. AXLFRXETH, son 24 saat içinde en düşük $ 4,187.39 ve en yüksek $ 4,371.03 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AXLFRXETH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 4,773.88, en düşük fiyatı ise $ 1,391.27 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AXLFRXETH son bir saatte -0.48% değişim gösterdi, 24 saatte -2.39% ve son 7 günde -1.86% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Dolaşım Arzı 0.00 0.00 0.00 Toplam Arz ---- --

Şu anki Axelar Bridged Frax Ether piyasa değeri $ 0.00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AXLFRXETH arzı 0.00 olup, toplam arzı . Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 0.00.