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AXiS ALiVE Fiyatı (AXIS)

Listelenmedi

AXiS ALiVE (AXIS) Canlı Fiyat Grafiği

$7.736,12
$7.736,12$7.736,12
+%0,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü AXiS ALiVE (AXIS) Fiyatı

AXiS ALiVE (AXIS), şu anda 7.726,96 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AXIS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

AXiS ALiVE Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,35
AXiS ALiVE 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında AXiS ALiVE (AXIS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, AXiS ALiVE / USD fiyat değişimi, $ +27,05.
Son 30 gün içerisinde, AXiS ALiVE / USD fiyat değişimi, $ +3.538,2669348240.
Son 60 gün içerisinde, AXiS ALiVE / USD fiyat değişimi, $ +4.959,2425156880.
Son 90 gün içerisinde, AXiS ALiVE / USD fiyat değişimi, $ +2.170,591604005864.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +27,05+%0,35
30 Gün$ +3.538,2669348240+%45,79
60 Gün$ +4.959,2425156880+%64,18
90 Gün$ +2.170,591604005864+%39,06

AXiS ALiVE (AXIS) Fiyat Analizi

En güncel AXiS ALiVE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 7.447,25
$ 7.447,25$ 7.447,25

$ 7.854,48
$ 7.854,48$ 7.854,48

$ 55.332
$ 55.332$ 55.332

+%0,63

+%0,35

-%10,06

AXiS ALiVE (AXIS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

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AXiS ALiVE (AXIS) Kaynağı

Resmi Websitesi

AXiS ALiVE (AXIS) Token Ekonomisi

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AXIS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AXIS / VND
203.334.952,4
1 AXIS / AUD
A$11.822,2488
1 AXIS / GBP
5.717,9504
1 AXIS / EUR
6.567,916
1 AXIS / USD
$7.726,96
1 AXIS / MYR
RM32.607,7712
1 AXIS / TRY
314.178,1936
1 AXIS / JPY
¥1.135.863,12
1 AXIS / ARS
ARS$10.302.587,5768
1 AXIS / RUB
618.156,8
1 AXIS / INR
677.886,2008
1 AXIS / IDR
Rp126.671.455,1424
1 AXIS / KRW
10.702.148,6784
1 AXIS / PHP
442.445,7296
1 AXIS / EGP
￡E.374.293,9424
1 AXIS / BRL
R$42.266,4712
1 AXIS / CAD
C$10.585,9352
1 AXIS / BDT
940.293,7624
1 AXIS / NGN
11.814.908,188
1 AXIS / UAH
321.441,536
1 AXIS / VES
Bs973.596,96
1 AXIS / CLP
$7.541.512,96
1 AXIS / PKR
Rs2.183.329,8176
1 AXIS / KZT
4.152.004,6864
1 AXIS / THB
฿249.889,8864
1 AXIS / TWD
NT$231.113,3736
1 AXIS / AED
د.إ28.357,9432
1 AXIS / CHF
Fr6.181,568
1 AXIS / HKD
HK$60.579,3664
1 AXIS / MAD
.د.م70.160,7968
1 AXIS / MXN
$144.030,5344
1 AXIS / PLN
28.357,9432
1 AXIS / RON
лв33.612,276
1 AXIS / SEK
kr74.333,3552
1 AXIS / BGN
лв12.981,2928
1 AXIS / HUF
Ft2.642.543,0504
1 AXIS / CZK
163.038,856
1 AXIS / KWD
د.ك2.356,7228
1 AXIS / ILS
26.426,2032