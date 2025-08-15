Azadi Coin Fiyatı (AC)
Azadi Coin (AC), şu anda 12,5 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki AC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Azadi Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,9997887981857.
Son 30 gün içerisinde, Azadi Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,4226700000.
Son 60 gün içerisinde, Azadi Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,4393550000.
Son 90 gün içerisinde, Azadi Coin / USD fiyat değişimi, $ -1,170469208061876.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,9997887981857
|-%7,40
|30 Gün
|$ +0,4226700000
|+%3,38
|60 Gün
|$ +0,4393550000
|+%3,51
|90 Gün
|$ -1,170469208061876
|-%8,56
En güncel Azadi Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,27
-%7,40
+%7,19
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Azadi, which means Freedom in Kurdish, Persian and other Indo-European languages, Coin is built with the mission of establishing a free decentralized economy that empowers its holders through utilizing state-of-art blockchain technology, characterized by transparency and security. Therefore, the token was built on Solana Blockchain. Its initiatives focus on (i) offering practical training in cryptocurrency and blockchain, and (ii) tackling climate change by developing a blockchain-based carbon credit marketplace, ensuring transparency and accessibility in carbon trading to drive sustainability efforts.
Azadi Coin (AC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
