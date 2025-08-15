Azbit (AZ) Nedir?

AZBIT TOKEN (AZ) is a decentralized cryptocurrency asset founded by the Seychelles-based Azbit platform. The Azbit (AZ) token project was announced in 2018 at the Consensus conference held in New York. Azbit Platform provides services such as spot trading, margin trading, initial exchange offerings and more to enterprises and retail private users. As Azbit's native token, the AZ ecosystem is constantly improved on a daily basis in order to empower users and community members. The main focus of AZ Token is to provide all customers with a safe and reliable trading experience, and to become one of the major industry players. AZ Token also acts as a proof of Azbit community member's rights. Holders will have the right to vote on future business decisions, team elections and receive community bonuses.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Azbit (AZ) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Azbit (AZ) Token Ekonomisi

Azbit (AZ) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AZ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!